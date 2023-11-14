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В "Шереметьєво" встановили комплекс для захисту від безпілотників

Тетяна ОлійникВівторок, 14 листопада 2023, 18:58
В Шереметьєво встановили комплекс для захисту від безпілотників
Фото - Telegram-канал Шереметьєво

У московському аеропорту "Шереметьєво" встановили радіолокаційно-оптичний комплекс "ЕНОТ-СД" для виявлення та знешкодження безпілотників.

Джерело: пропагандистське російське видання "ТАСС"

Деталі: У повідомленні вказано, що комплекс встановили "з метою забезпечення високого рівня безпеки польотів". Він призначений для автоматичного виявлення цілей, які низько летять, їхньої верифікації та протидії шляхом створення перешкод.

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Теми: Росіябезпілотникиавіа
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