В "Шереметьево" установили комплекс для защиты от беспилотников

В московском аэропорту "Шереметьево" установили радиолокационно-оптический комплекс "ЕНОТ-СД" для обнаружения и обезвреживания беспилотников.

Источник: пропагандистское российское издание "ТАСС"

Детали: В сообщении указано, что комплекс был установлен "в целях обеспечения высокого уровня безопасности полетов". Он предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей, их верификации и противодействия путем создания препятствий.

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