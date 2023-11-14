В "Шереметьево" установили комплекс для защиты от беспилотников
Вторник, 14 ноября 2023, 18:58
В московском аэропорту "Шереметьево" установили радиолокационно-оптический комплекс "ЕНОТ-СД" для обнаружения и обезвреживания беспилотников.
Источник: пропагандистское российское издание "ТАСС"
Детали: В сообщении указано, что комплекс был установлен "в целях обеспечения высокого уровня безопасности полетов". Он предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей, их верификации и противодействия путем создания препятствий.
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