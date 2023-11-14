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Авіація Сил оборони 10 разів завдала ударів по російських цілях – Генштаб

Тетяна ОлійникВівторок, 14 листопада 2023, 19:25
Авіація Сил оборони 10 разів завдала ударів по російських цілях – Генштаб
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

Протягом доби на фронті відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 42 авіаційних удари, здійснив 26 обстрілів з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряною обороною знищено 2 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

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Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів, 3 засоби протиповітряної оборони та складу паливно-мастильних матеріалів противника".

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Надії та Серебрянського лісництва Луганської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 10 атак.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Авдіївки, Северного, Тоненького, Водяного та східніше Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак.

На Мар’їнському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 18 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, успіху не мав.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Теми: Генштабвійнаобстріл
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