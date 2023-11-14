Авиация Сил обороны 10 раз нанесла удары по российским целям – Генштаб

В течение суток на фронте произошло 57 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 42 авиационных удара, совершил 26 обстрелов с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также противовоздушной обороной уничтожены 2 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

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Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств, 3 средства противовоздушной обороны и состава горюче-смазочных материалов противника".

Детали: На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области, где наши воины отразили 7 атак.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области.

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На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 10 атак.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Авдеевки, Северного, Тоненького, Водяного и восточнее Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 15 атак.

На Марьинском направлении захватчики при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отразили 18 атак.

На Шахтерском направлении враг вел штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.