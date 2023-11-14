Фаріон просить Зеленського і Залужного відреагувати на "хамство" військових

Колишня нардепка та мовознавиця Ірина Фаріон звернулася до військового командування України з закликом "вжити заходів щодо хамської поведінки" майорів ЗСУ Максима Жоріна та Богдана Кротевича, які "паплюжать честь українського офіцера".

Джерело: блог Фаріон на "Українській правді", а також її допис у Telegram

Деталі: Звернення адресоване верховному головнокомандувачу Збройних сил України президентові Володимиру Зеленському, головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та міністру оборони Рустемові Умерову.

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За словами філологині, днями в медіа-просторі сталася словесна баталія між нею та заступником командира 3-ої окремої штурмової бригади майором ЗСУ Максимом Жоріним.

Пряма мова: "Останній (Жорін - УП) у дописі на офіційному телеграм-каналі бригади тричі послав мене матом у відповідь на мої слова в етері "Рандеву з Яніною Соколовою".

Більше деталей: Фаріон нагадала, що в ефірі Яніни Соколової критикувала окремих військових за спілкування російською мовою.

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Посилання на телеграм-допис Жоріна (Обережно! Містить ненормативну лексику).

У пості військовий дійсно грубо звертається до Фаріон і просить правоохоронців звернути увагу на її діяльність, адже вона "розколює українське суспільство за фсбшними методичками".

У своєму зверненні мовознавиця також звертає увагу, що "публічну неповагу до пані" проявив і начальник штабу бригади "Азов" майор Богдан Кротевич (позивний "Тавр").

За словами Фаріон, під час інтерв'ю журналістці Наталії Мосійчук військовий "абсолютно бездоказово назвав мене "посібницею російської пропаганди і, можливо, людиною з високим рівнем деменції". Ексдепутатка дає посилання на розмову.

Фаріон нагадала також, що вона є професором і доктором філологічних наук.

"Дякую за Вашу високу Службу і прошу вжити необхідних заходів щодо хамської поведінки п. Жоріна і п. Кротевича, яка паплюжить честь українського офіцера і кидає тінь на всю українську армію", - завершила своє звернення Ірина Фаріон.

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