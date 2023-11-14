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Фарион просит Зеленского и Залужного отреагировать на "хамство" военных

Евгений КизиловВторник, 14 ноября 2023, 19:26
Фарион просит Зеленского и Залужного отреагировать на хамство военных
Ирина Фарион, фото: скриншот видео

Бывший нардеп и языковед Ирина Фарион обратилась к военному командованию Украины с призывом "принять меры относительно хамского поведения" майоров ВСУ Максима Жорина и Богдана Кротевича, которые "порочат честь украинского офицера".

Источник: блог Фарион на "Украинской правде", а также ее сообщение в Telegram

Детали: Обращение адресовано верховному главнокомандующему Вооруженных сил Украины президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову.

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По словам филолога, на днях в медиа-пространстве произошла словесная баталия между ней и заместителем командира 3-й отдельной штурмовой бригады майором ВСУ Максимом Жориным.

Прямая речь: "Последний (Жорин - УП) в посте на официальном телеграмм-канале бригады трижды послал меня матом в ответ на мои слова в эфире "Рандеву с Яниной Соколовой".

Больше деталей: Фарион напомнила, что в эфире Янины Соколовой критиковала отдельных военных за общение на русском языке.

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Ссылка на телеграм-пост Жорина (Осторожно! Содержит ненормативную лексику).

 

В посте военный действительно грубо обращается к Фарион и просит правоохранителей обратить внимание на ее деятельность, ведь она "раскалывает украинское общество по фсбшным методичкам".

В своем обращении языковед также обращает внимание, что "публичное неуважение к женщине" проявил и начальник штаба бригады "Азов" майор Богдан Кротевич (позывной "Тавр").

По словам Фарион, во время интервью журналистке Наталье Мосийчук военный "абсолютно бездоказательно назвал меня "пособницей российской пропаганды и, возможно, человеком с высоким уровнем деменции". Экс-депутат дает ссылку на разговор.

Фарион напомнила также, что она является профессором и доктором филологических наук.

"Спасибо за Вашу высокую Службу и прошу принять необходимые меры относительно хамского поведения г. Жорина и г. Кротевича, которое порочит честь украинского офицера и бросает тень на всю украинскую армию", - завершила свое обращение Ирина Фарион.

Предыстория: 

  • Экс-нардеп Ирина Фарион обвинила военных, в частности бойцов "Азова" и 3-й ОШБр, в том, что они общаются на русском языке. Она заявила, что "не может назвать" их украинцами. Ее высказывания вызвали волну возмущения в обществе. 
  • Кроме того, позже Фарион также опубликовала сообщение в своих соцсетях, в котором заявила, что "воевать за Украину - это не заслуга, а обязанность", а также назвала русскоязычных защитников "москворотыми".

Темы: ФарионЗеленскийЗалужныйВооруженные силы
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