Україна повернула з окупації 4 українських дітей разом з сім’ями

Україна повернула з тимчасово окупованих територій 4 українських дітей з сім’ями.

Джерело: засновник фонду Save Ukraine Микола Кулеба

Пряма мова: "Російські військові почали погрожувати батькам, що заберуть їхніх дітей, відберуть будинок, а їх самих депортують. Тому сім'я була змушена віддати дітей у російську школу.

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У школі "новеньких" українських дітей зобов'язали загорнутися у прапор РФ й ходити в ньому до кінця уроків. Коли ж деякі діти втомилися й попросили його зняти, вчителька погодилася. Однак вже за мить озброєний російський військовий сварив дітей за "нелюбов до Росії"".

Деталі: За словами Кулеби, діти встигли проходити в російську школу 4 дні, потім їх змогли вивезти. Зараз родини перетнули кордон України на них чекає психологічне відновлення.

Загалом команда Save Ukraine повернула з Росії й ТОТ уже 204 дитини.