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Украина вернула из оккупации 4 украинских детей вместе с семьями

Татьяна ОлейникВторник, 14 ноября 2023, 20:18
Украина вернула из оккупации 4 украинских детей вместе с семьями
Иллюстративное фото: triocean2011/Depositphotos

Украина вернула с временно оккупированных территорий 4 украинских ребёнка с семьями.

Источник: основатель фонда Save Ukraine Николай Кулеба

Прямая речь: "Русские военные начали угрожать родителям, что заберут их детей, отберут дом, а их депортируют. Поэтому семья была обязана отдать детей в российскую школу.

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В школе "новеньких" украинских детей обязали завернуться во флаг РФ и ходить в нем до конца уроков. Когда некоторые дети устали и попросили его снять, учительница согласилась. Однако уже через мгновение вооруженный российский военный ругал детей за "нелюбовь к России"".

Детали: По словам Кулебы, дети успели проходить в русскую школу 4 дня, затем их вывезли. Сейчас семьи пересекли границу Украины их ждет психологическое восстановление.

В общей сложности команда Save Ukraine вернула из России и ТОТ уже 204 ребенка.

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Темы: детиэвакуацияоккупация
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