Залужний та командувачі обговорили "пошук технологічних рішень" з французьким колегою
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний спільно з іншими командувачами ЗСУ обговорили з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром пошук технологічних рішень для здобуття переваги над російською армією.
Джерело: Залужний у Facebook
Деталі: У розмові також брали участь начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, командувач Повітряних Сил Микола Олещук та командувач Військово-Морських Сил Олексій Неїжпапа.
Пряма мова: "Обговорили важливість продовження пошуку технологічних рішень для здобуття переваги над противником у повітрі, дистанційному розмінуванні та вогневому ураженні ворожих цілей.
Окремо зупинилися на питаннях посилення засобів протиповітряної оборони, підготовки наших військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів".
Передісторія:
- В інтерв'ю The Economist Залужний заявив, зокрема, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащена. Йому це нагадує події Першої світової війни.