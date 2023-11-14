Залужний та командувачі обговорили "пошук технологічних рішень" з французьким колегою

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний спільно з іншими командувачами ЗСУ обговорили з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром пошук технологічних рішень для здобуття переваги над російською армією.

Джерело: Залужний у Facebook

Деталі: У розмові також брали участь начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, командувач Повітряних Сил Микола Олещук та командувач Військово-Морських Сил Олексій Неїжпапа.

Реклама:

Пряма мова: "Обговорили важливість продовження пошуку технологічних рішень для здобуття переваги над противником у повітрі, дистанційному розмінуванні та вогневому ураженні ворожих цілей.

Окремо зупинилися на питаннях посилення засобів протиповітряної оборони, підготовки наших військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ