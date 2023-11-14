Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Залужний та командувачі обговорили "пошук технологічних рішень" з французьким колегою

Тетяна ОлійникВівторок, 14 листопада 2023, 21:16
Залужний та командувачі обговорили пошук технологічних рішень з французьким колегою
Колаж - Головнокомандувач ЗСУ в Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний спільно з іншими командувачами ЗСУ обговорили з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром пошук технологічних рішень для здобуття переваги над російською армією.

Джерело: Залужний у Facebook

Деталі: У розмові також брали участь начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, командувач Повітряних Сил Микола Олещук та командувач Військово-Морських Сил Олексій Неїжпапа.

Реклама:

Пряма мова: "Обговорили важливість продовження пошуку технологічних рішень для здобуття переваги над противником у повітрі, дистанційному розмінуванні та вогневому ураженні ворожих цілей.

Окремо зупинилися на питаннях посилення засобів протиповітряної оборони, підготовки наших військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • В інтерв'ю The Economist Залужний заявив, зокрема, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащена. Йому це нагадує події Першої світової війни.

Теми: ЗалужнийЗбройні силидопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

оновленоКабмін зібрався позапланово і відкликав законопроєкт щодо мобілізації – джерела

Сійярто анонсував зустріч з Кулебою в Ужгороді, в МЗС підтвердили

Розмінування Чорного моря: Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду

Нардепи повертають уряду законопроєкт про мобілізацію

У Шмигаля відреагували на протокол НАЗК: Прем’єр не розголошував жодної інформації

Усі новини...
Залужний
Фаріон просить Зеленського і Залужного відреагувати на "хамство" військових
Акім Галімов: "Исконно русская земля" – це там, де росіяни все знищили і стерли історію
Зеленський і Залужний назвали найскладніші напрямки українського фронту
Останні новини
18:04
"Енергоатом" зареєстрували як акціонерне товариство
17:50
Росіяни готуються знову наступати на Сіверському напрямку – Сирський
17:27
Нацбанк торік отримав майже мільярд за кредитами рефінансування збанкрутілих банків
17:20
відеоПерегони на льоду: поліція наздоганяла п'яного порушника, який наїхав на патрульного
17:15
З ефірів українських радіо повністю зникли російськомовні пісні – мовний омбудсмен
17:00
Імпорт військових компонентів у Росію майже не скоротився
16:48
фотоЗеленський відвідує Латвію
16:40
НАБУ та САП викрили схему розкрадання держелектроенергії компанією, пов’язаною з Коломойським
16:34
В Росії заявили, що український дрон вразив їхній об'єкт електропостачання
16:26
Померла українська художниця-монументалістка Оксана Грудзинська
Усі новини...
Реклама: