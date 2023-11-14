Залужный и командующие обсудили "поиск технологических решений" с французским коллегой

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный совместно с другими командующими ВСУ обсудили с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром поиск технологических решений для получения преимущества российской армии.

Источник: Залужный в Facebook

Детали: В разговоре также участвовали начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, командующий Воздушными Силами Николай Олещук и командующий Военно-Морскими Силами Алексей Неижпапа.

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Прямая речь: "Обсудили важность продолжения поиска технологических решений для получения преимущества над противником в воздухе, дистанционном разминировании и огневом поражении враждебных целей.

Отдельно остановились на вопросах усиления средств противовоздушной обороны, подготовки наших военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений.

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