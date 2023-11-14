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Словаччина профінансує виробництво двох машин розмінування для України

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 14 листопада 2023, 21:34
Словаччина профінансує виробництво двох машин розмінування для України
Bozena-4

Міністр закордонних справ Словаччини Юрій Бланар у понеділок підтвердив наміри країни після зміни влади продовжити гуманітарну допомогу, зокрема надаючи засоби для розмінування.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на словацьке інформагентство TERAZ; Бланар сказав після засідання Ради ЄС із закордонних справ

Деталі: Голова словацького МЗС підкреслив, що Словаччина хоче допомогти українцям взимку і спрямує свою гуманітарну допомогу в цьому напрямку, а також готує допомогу у сфері розмінування.

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"Словацька Республіка профінансує українській стороні виробництво двох машин для розмінування Božena IV, які мають бути на службі в Херсонській області на початку наступного року", – сказав він.

Бланар також повторив слова прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що влада країни не надаватиме військову допомогу Україні.

"Однак усі комерційні питання, пов'язані з контрактами на постачання зброї, є справою окремих компаній, які торгують або працюють у Словаччині, і уряд не чинитиме жодних перешкод для цього", – наголосив міністр.

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Як нагадує "Мілітарний", Словаччина раніше передала Україні 10 дистанційно керованих систем розмінування Bozena-4 та Bozena-5 словацького виробництва.

Після призначення на посаду прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні.

8 листопада стало відомо, що уряд Словаччини не затвердив чотирнадцятий пакет військової допомоги Україні на суму 40,3 мільйона євро, запропонований його попередниками.

Теми: Словаччинадопомога Україні
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