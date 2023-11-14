Словакия профинансирует производство двух машин разминирования для Украины

Министр иностранных дел Словакии Юрий Бланар в понедельник подтвердил намерения страны после смены власти продолжить гуманитарную помощь, в частности предоставляя средства для разминирования.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на словацкое информагентство TERAZ; Бланар сказал после заседания Совета ЕС по иностранным делам

Детали: Глава словацкого МИД подчеркнул, что Словакия хочет помочь украинцам зимой и направит свою гуманитарную помощь в этом направлении, а также готовит помощь в сфере разминирования.

Реклама:

"Словацкая Республика профинансирует украинской стороне производство двух машин для разминирования Božena IV, которые должны быть на службе в Херсонской области в начале следующего года", – сказал он.

Бланар также повторил слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что власти страны не будут оказывать военную помощь Украине.

"Однако все коммерческие вопросы, связанные с контрактами на поставку оружия, являются делом отдельных компаний, которые торгуют или работают в Словакии, и правительство не будет чинить никаких препятствий для этого", – подчеркнул министр.

ВИДЕО ДНЯ

Как напоминает "Милитарный", Словакия ранее передала Украине 10 дистанционно управляемых систем разминирования Bozena-4 и Bozena-5 словацкого производства.

После назначения на должность премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине.

8 ноября стало известно, что правительство Словакии не утвердило четырнадцатый пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 миллиона евро, предложенный его предшественниками.