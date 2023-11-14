Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Словакия профинансирует производство двух машин разминирования для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 14 ноября 2023, 21:34
Словакия профинансирует производство двух машин разминирования для Украины
Bozena-4

Министр иностранных дел Словакии Юрий Бланар в понедельник подтвердил намерения страны после смены власти продолжить гуманитарную помощь, в частности предоставляя средства для разминирования.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на словацкое информагентство TERAZ; Бланар сказал после заседания Совета ЕС по иностранным делам

Детали: Глава словацкого МИД подчеркнул, что Словакия хочет помочь украинцам зимой и направит свою гуманитарную помощь в этом направлении, а также готовит помощь в сфере разминирования.

Реклама:

"Словацкая Республика профинансирует украинской стороне производство двух машин для разминирования Božena IV, которые должны быть на службе в Херсонской области в начале следующего года", – сказал он.

Бланар также повторил слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что власти страны не будут оказывать военную помощь Украине.

"Однако все коммерческие вопросы, связанные с контрактами на поставку оружия, являются делом отдельных компаний, которые торгуют или работают в Словакии, и правительство не будет чинить никаких препятствий для этого", – подчеркнул министр.

ВИДЕО ДНЯ

Как напоминает "Милитарный", Словакия ранее передала Украине 10 дистанционно управляемых систем разминирования Bozena-4 и Bozena-5 словацкого производства.

После назначения на должность премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине.

8 ноября стало известно, что правительство Словакии не утвердило четырнадцатый пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 миллиона евро, предложенный его предшественниками.

Темы: Словакияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаISW зафиксировал продвижение российских войск по улицам Авдеевки

Лавров по дороге в Нью Йорк облетал недружественные страны – РосСМИ

Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией

Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Все новости...
Словакия
В правительстве Словакии заявили, что не дадут Украине оружие
Правительство Словакии не одобрило военную помощь Украине на €40 млн
Одиозный глава МИД Словакии: Надо прекратить боевые действия в Украине и начать переговоры
Последние новости
06:50
ПВО ночью уничтожила восемь из восьми запущенных из России "Шахедов"
06:18
Тайвань обнаружил шесть китайских воздушных шаров
05:18
картаISW зафиксировал продвижение российских войск по улицам Авдеевки
04:44
Россия активизирует отношения с КНДР, чтобы закупить больше артснарядов – ISW
04:00
Лавров по дороге в Нью Йорк облетал недружественные страны – РосСМИ
03:37
ISW: Российская ПВО в Ленинградской области создана для защиты от НАТО, а не атак с юга
02:43
В Германии на выходных 1,4 млн человек вышли на демонстрации против ультраправой партии "АдГ"
02:06
США, Египет и Катар имеют план прекращения войны в Секторе Газа
01:21
Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией
00:53
обновляетсяРоссияне запускали "Шахеды" с юга
Все новости...
Реклама: