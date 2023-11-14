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Путін хоче перед оголошенням виборів показати результат на полі бою – Зеленський

Тетяна ОлійникВівторок, 14 листопада 2023, 22:18
Путін хоче перед оголошенням виборів показати результат на полі бою – Зеленський
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що російський диктатор Володимир Путін планує на початку грудня року оголосити про свої вибори, тому прагне до цього часу показати хоча б якийсь результат на полі бою.

Джерело: звернення Зеленського 14 листопада

Пряма мова: "Дуже інтенсивні російські штурми, особливо на Донеччині. Ми маємо розуміти, що у Путіна зараз дуже цинічна і конкретна політична мета і він готовий вбити скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат – тоді, коли планує оголосити про свої вибори.

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Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно".

Теми: ПутінЗеленський
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