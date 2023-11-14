Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин хочет перед объявлением выборов показать результат на поле боя – Зеленский

Татьяна ОлейникВторник, 14 ноября 2023, 22:18
Путин хочет перед объявлением выборов показать результат на поле боя – Зеленский
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что российский диктатор Владимир Путин планирует в начале декабря объявить о своих выборах, поэтому стремится к этому времени показать хоть какой-то результат на поле боя.

Источник: обращение Зеленского 14 ноября

Прямая речь: "Очень интенсивные русские штурмы, особенно в Донецкой области. Мы должны понимать, что у Путина сейчас очень циничная и конкретная политическая цель и он готов убить сколько угодно своих людей, потому что хочет на первую половину декабря показать хоть какой-то тактический результат – когда планирует объявить о своих выборах.

Реклама:

Россия уже теряет под Авдеевкой солдат и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их натиск очень сложно".

Темы: ПутинЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаISW зафиксировал продвижение российских войск по улицам Авдеевки

Лавров по дороге в Нью Йорк облетал недружественные страны – РосСМИ

Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией

Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Все новости...
Залужный и командующие обсудили "поиск технологических решений" с французским коллегой
Авиация Сил обороны 10 раз нанесла удары по российским целям – Генштаб
В правительстве Словакии заявили, что не дадут Украине оружие
Под Авдеевкой Силы обороны сбили российский Су-25
Последние новости
07:18
Россияне активнее всего наступали на Авдеевском направлении − Генштаб
06:50
ПВО ночью уничтожила восемь из восьми запущенных из России "Шахедов"
06:18
Тайвань обнаружил шесть китайских воздушных шаров
05:18
картаISW зафиксировал продвижение российских войск по улицам Авдеевки
04:44
Россия активизирует отношения с КНДР, чтобы закупить больше артснарядов – ISW
04:00
Лавров по дороге в Нью Йорк облетал недружественные страны – РосСМИ
03:37
ISW: Российская ПВО в Ленинградской области создана для защиты от НАТО, а не атак с юга
02:43
В Германии на выходных 1,4 млн человек вышли на демонстрации против ультраправой партии "АдГ"
02:06
США, Египет и Катар имеют план прекращения войны в Секторе Газа
01:21
Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией
Все новости...
Реклама: