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У Єврокомісії закликали Угорщину не купувати газ у Росії

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 14 листопада 2023, 23:06
У Єврокомісії закликали Угорщину не купувати газ у Росії
ФОТО: "ГАЗПРОМ"

Європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон закликала Угорщину припинити закупівлі російських енергоносіїв й зменшити вразливість до впливу з боку Кремля.

Джерело: Сімсон сказала в межах заходу Sustainability Future Week, організованого виданням Politico, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Російський гігант "Газпром" минулого місяця оголосив, що збільшить поставки природного газу до Угорщини цієї зими після переговорів між угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном і президентом Росії Владіміром Путіним у Пекіні.

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"Навіть Угорщина знає, що, продовжуючи цю діяльність, вони надають Росії право маніпулювати їхнім ринком. Я знаю одного політичного лідера в Європі, який потискає руку цьому воєнного злочинцю, і більш нікого", – сказала Сімсон.

Єврокомісарка вказала, що Євросоюз загалом різко зменшив залежність від російського газу, й навіть такі вразливі його члени, як Словаччина і Болгарія, планують поступово відмовитись від імпорту енергоносіїв з Росії до 2027 року.

Вона також висловила жаль, що Угорщина продовжує будівництво ядерного реактора "Пакш II", який залежить від підтримки та ядерного палива з Росії.

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Відповідно до угоди, підписаної минулого року, Угорщина отримує 3,5 мільярда кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію та ще 1 мільярд кубометрів через трубопровід з Австрії. Угода з "Газпромом" розрахована на 15 років.

У вересні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто визнав, що Будапешт продовжує й буде продовжувати співпрацю з Росією через залежність від російських енергетичних ресурсів.

Теми: ЄврокомісіяПутінУгорщинагаз
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