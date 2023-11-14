В Еврокомиссии призвали Венгрию не покупать газ у России

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала Венгрию прекратить закупки российских энергоносителей и уменьшить уязвимость к влиянию со стороны Кремля.

Источник: Симсон сказала в рамках мероприятия Sustainability Future Week, организованного изданием Politico, сообщает "Европейская правда"

Детали: Российский гигант "Газпром" в прошлом месяце объявил, что увеличит поставки природного газа в Венгрию этой зимой после переговоров между венгерским премьер-министром Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

Реклама:

"Даже Венгрия знает, что, продолжая эту деятельность, они предоставляют России право манипулировать их рынком. Я знаю одного политического лидера в Европе, который пожимает руку этому военному преступнику, и более никого", – сказала Симсон.

Еврокомиссар указала, что Евросоюз в целом резко уменьшил зависимость от российского газа, и даже такие уязвимые его члены, как Словакия и Болгария, планируют постепенно отказаться от импорта энергоносителей из России до 2027 года.

Она также выразила сожаление, что Венгрия продолжает строительство ядерного реактора "Пакш II", который зависит от поддержки и ядерного топлива из России.

ВИДЕО ДНЯ

В соответствии с соглашением, подписанным в прошлом году, Венгрия получает 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Болгарию и Сербию и еще 1 миллиард кубометров через трубопровод из Австрии. Соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет.

В сентябре министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто признал, что Будапешт продолжает и будет продолжать сотрудничество с Россией из-за зависимости от российских энергетических ресурсов.