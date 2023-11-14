На Херсонщині на російській вибухівці підірвався чоловік

У Новорайську Херсонської області 14 листопада на російській вибухівці підірвався чоловік.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Постраждалий – 48-річний житель Запоріжжя. Він ремонтував дах на фермі, коли побачив покинутий російський бліндаж. Після роботи чоловік вирішив піти й подивитися на нього. Там він наступив на невідомий вибуховий предмет.

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Внаслідок детонації потерпілий дістав вибухову травму та втратив частину ноги".

Деталі: Стан чоловіка оцінюють як тяжкий. Зараз лікарі борються за його життя.