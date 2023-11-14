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В Херсонской области на российской взрывчатке подорвался мужчина

Татьяна ОлейникВторник, 14 ноября 2023, 23:49
В Херсонской области на российской взрывчатке подорвался мужчина
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО - АРМИЯINFORM

В Новорайске Херсонской области 14 ноября на российской взрывчатке взорвался мужчина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Пострадавший – 48-летний житель Запорожья. Он ремонтировал крышу на ферме, когда увидел заброшенный русский блиндаж. После работы мужчина решил уйти и посмотреть на него. Там он наступил на неведомый взрывной предмет.

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В результате детонации пострадавший получил взрывную травму и потерял часть ноги".

Детали: Состояние мужчины оценивают как тяжелое. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Темы: Херсонская областьвзрыв
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