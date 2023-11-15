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Китай міг би зіграти певну роль, допомагаючи США підтримувати Україну – Кірбі

Олена ІвашківСереда, 15 листопада 2023, 00:32
Китай міг би зіграти певну роль, допомагаючи США підтримувати Україну – Кірбі
ДЖО БАЙДЕН І СІ ЦЗІНЬПІН, ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на борту Air Force One у вівторок 14 листопада заявив, що Китай міг би зіграти певну роль, допомагаючи США підтримувати Україну, а також сприяти просуванню бачення президента України Володимира Зеленського стосовно справедливого миру в Україні.

Джерело: Голос Америки

Деталі: За словами Кірбі на зустрічі з керівником Китаю Сі Цзіньпіном президент США Джо Байден говоритиме про події в Україні. 

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Пряма мова Кірбі: "Розмова ще не відбулась і я не хочу забігати наперед. Думаю, вони, безумовно, будуть говорити про те, що відбувається в Україні і президент чітко дасть зрозуміти, що ми будемо й надалі підтримувати Україну проти російської агресії.

Безумовно, ми вітали б можливості, щоб Китай захотів бути корисним в наданні підтримки Ізраїлю, необхідної для його захисту, а також для надання гуманітарної допомоги тим, хто її потребує". 

Ще деталі: Зустріч Джо Байдена і Сі Цзіньпіна відбудеться 15-го листопада на полях форуму АТЕС в Сан-Франциско.

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Це буде перший візит Сі до Сан-Франциско відтоді, як він був молодим лідером Комуністичної партії. Гучних оголошень після зустрічі Байдена і Сі не очікується, але на порядку денному не бракує складних питань.

Востаннє Байден і Сі зустрічалися майже рік тому на полях саміту Групи 20 на Балі в Індонезії. Під час майже тригодинної зустрічі Байден прямо заперечував проти "примусових і все більш агресивних дій" Китаю щодо Тайваню та обговорював вторгнення Росії в Україну, а також інші питання.

Теми: СШАКитай
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