Китай мог бы сыграть определенную роль, помогая США поддерживать Украину – Кирби
Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на борту Air Force One во вторник 14 ноября заявил, что Китай мог бы сыграть определенную роль, помогая США поддерживать Украину, а также способствовать продвижению видения президента Украины Владимира Зеленского относительно справедливого мира в Украине.
Источник: Голос Америки
Детали: По словам Кирби на встрече с руководителем Китая Си Цзиньпином президент США Джо Байден будет говорить о событиях в Украине.
Прямая речь Кирби: "Разговор еще не состоялся и я не хочу забегать вперед. Думаю, они, безусловно, будут говорить о том, что происходит в Украине и президент четко даст понять, что мы будем и в дальнейшем поддерживать Украину против российской агрессии.
Безусловно, мы приветствовали бы возможности, чтобы Китай захотел быть полезным в оказании поддержки Израилю, необходимой для его защиты, а также для оказания гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается".
Еще детали: Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина состоится 15-го ноября на полях форума АТЭС в Сан-Франциско.
Это будет первый визит Си в Сан-Франциско с тех пор, как он был молодым лидером Коммунистической партии. Громких объявлений после встречи Байдена и Си не ожидается, но в повестке дня нет недостатка в сложных вопросах.
Последний раз Байден и Си встречались почти год назад на полях саммита Группы 20 на Бали в Индонезии. Во время почти трехчасовой встречи Байден прямо возражал против "принудительных и все более агрессивных действий" Китая в отношении Тайваня и обсуждал вторжение России в Украину, а также другие вопросы.