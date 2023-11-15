Росія намагається перехопити ініціативу на полі бою – ISW

Російські війська, ймовірно, намагаються відновити ініціативу на полі бою в Україні: вони проводять кілька одночасних наступальних операцій на сході.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: На думку військових аналітиків, наразі залишається незрозумілим, чи зможуть російські війська повністю відновити ініціативу, оскільки українські війська продовжують тиск на критичні ділянки фронту.

Реклама:

Кілька українських офіційних осіб відзначили, що ситуація вздовж лінії фронту є складною, але українські сили зберігають контроль над бойовим простором.

Заяви українських офіційних осіб щодо нинішніх темпів російських операцій на лінії фронту узгоджуються з оцінкою ISW щодо російських наступальних операцій, зокрема на Куп’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Проте, на думку аналітиків ISW, російським військам, ймовірно, буде важко повністю відновити ініціативу на полі бою, оскільки українські війська продовжують власні наступальні операції та досягають успіхів на тактичному рівні вздовж фронту. Зокрема на заході Запорізької області та на лівому березі Херсона.

ВІДЕО ДНЯ

ISW вважає, що російському військовому командуванню, ймовірно, доведеться вирішити, чи зберігати певні російські елементи на певних ділянках фронту для захисту від українського наступу, чи передислокувати їх для підтримки наступу в інших місцях.

Це, ймовірно, перешкодить здатність Росії повністю відновити ініціативу в найближчі тижні.

Ключові висновки ISW за 14 листопада: