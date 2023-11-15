Россия пытается перехватить инициативу на поле боя – ISW
Российские войска, вероятно, пытаются восстановить инициативу на поле боя в Украине: они проводят несколько одновременных наступательных операций на востоке.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: По мнению военных аналитиков, пока остается непонятным, смогут ли российские войска полностью восстановить инициативу, поскольку украинские войска продолжают давление на критические участки фронта.
Несколько украинских официальных лиц отметили, что ситуация вдоль линии фронта является сложной, но украинские силы сохраняют контроль над боевым пространством.
Заявления украинских официальных лиц относительно нынешних темпов российских операций на линии фронта согласуются с оценкой ISW относительно российских наступательных операций, в частности на Купянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Однако, по мнению аналитиков ISW, российским войскам, вероятно, будет трудно полностью восстановить инициативу на поле боя, поскольку украинские войска продолжают собственные наступательные операции и достигают успехов на тактическом уровне вдоль фронта. В частности на западе Запорожской области и на левом берегу Херсона.
ISW считает, что российскому военному командованию, вероятно, придется решить, сохранять ли определенные российские элементы на определенных участках фронта для защиты от украинского наступления, или передислоцировать их для поддержки наступления в других местах.
Это, вероятно, помешает способности России полностью восстановить инициативу в ближайшие недели.
Ключевые выводы ISW за 14 ноября:
- Российские войска, вероятно, пытаются восстановить инициативу на театре боевых действий в Украине, проводя несколько одновременных наступательных операций на востоке Украины, хотя остается неясным, смогут ли российские войска полностью восстановить инициативу, поскольку украинские войска продолжают давление на критические участки фронта.
- Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 13 ноября заявил, что украинские войска закрепились на восточном (левом) берегу Херсонской области.
- Президент России Владимир Путин 14 ноября одобрил поправки в федеральный закон о выборах, которые усиливают контроль Кремля за проведением выборов и снижают прозрачность выборов накануне президентских выборов 2024 года.
- Российские войска в ночь с 13 на 14 ноября нанесли очередную волну ракетных, авиационных и беспилотных ударов по украинским тылам.
- Западные партнеры Украины заявили о новых усилиях для продолжения предоставления Украине военной и финансовой помощи.
- Российское правительство, вероятно, пытается заставить Google прекратить работу в России.
- Армения продолжает дистанцироваться от России на фоне ухудшения российско-армянских отношений.
- Заместитель председателя российской Госдумы Петр Толстой предложил меру, которая ограничит возможности работы для мигрантов из стран, которые не признали русский язык государственным, вероятно, как часть текущих попыток принудить мигрантов к российской военной службе.
- Российские войска 14 ноября вели наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в районе границы Донецкой и Запорожской областей на западе Запорожской области и на отдельных участках продвинулись вперед.
- В правительстве РФ обсуждали поправки, предусматривающие более суровое наказание для тех, кто уклоняется от мобилизации, а также военнослужащих-добровольцев, которые "ненадлежащим образом" выполняют свои обязанности.
- Российские оккупационные чиновники начинают объявлять, что оккупированные территории Украины не будут проводить значительные публичные празднования Рождества и Нового года из соображений безопасности.