Россия пытается перехватить инициативу на поле боя – ISW

Российские войска, вероятно, пытаются восстановить инициативу на поле боя в Украине: они проводят несколько одновременных наступательных операций на востоке.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По мнению военных аналитиков, пока остается непонятным, смогут ли российские войска полностью восстановить инициативу, поскольку украинские войска продолжают давление на критические участки фронта.

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Несколько украинских официальных лиц отметили, что ситуация вдоль линии фронта является сложной, но украинские силы сохраняют контроль над боевым пространством.

Заявления украинских официальных лиц относительно нынешних темпов российских операций на линии фронта согласуются с оценкой ISW относительно российских наступательных операций, в частности на Купянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Однако, по мнению аналитиков ISW, российским войскам, вероятно, будет трудно полностью восстановить инициативу на поле боя, поскольку украинские войска продолжают собственные наступательные операции и достигают успехов на тактическом уровне вдоль фронта. В частности на западе Запорожской области и на левом берегу Херсона.

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ISW считает, что российскому военному командованию, вероятно, придется решить, сохранять ли определенные российские элементы на определенных участках фронта для защиты от украинского наступления, или передислоцировать их для поддержки наступления в других местах.

Это, вероятно, помешает способности России полностью восстановить инициативу в ближайшие недели.

Ключевые выводы ISW за 14 ноября: