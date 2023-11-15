Північна Корея випробувала твердопаливні двигуни для балістичних ракет

Північна Корея успішно провела наземні випробування нещодавно розроблених твердопаливних двигунів для нового типу міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) середньої дальності.

Джерело: північнокорейське державне інформагентство KCNA, "Укрінформ"

Деталі: Випробування стосувалися нещодавно розроблених твердопаливних двигунів високої тяги і проводилися в суботу та вівторок, щоб оцінити їх технічні характеристики.

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Дослівно: "Перші наземні реактивні випробування двигунів першого та другого ступенів пройшли дуже успішно і ще раз підтвердили надійність і стабільність створених північнокорейських технологій проектування та виробництва твердопаливних двигунів великої тяги".

Ще деталі: Ці випробування дозволять КНДР прискорити розробку МБР нового типу в той час, коли країна "стикається з серйозною та нестабільною обстановкою безпеки і жорстокою військовою змовою між своїми ворогами".

У попередніх версіях північнокорейських МБР середньої дальності використовувалося рідке паливо, через що їх характеристики були значно гіршими. Крім того, ракети на твердому паливі запускаються швидше, і момент пуску важче виявити порівняно з рідкопаливними.

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Вважається, що нова МБР здатна пролетіти близько 4000 кілометрів, що виходить за межі Корейського півострова і дозволить їй уразити військові бази США на острові Гуам.

У Південній Кореї припускають, що після успішного випробування двигунів першого та другого ступенів КНДР уже невдовзі може спробувати провести випробувальний пуск твердопаливної МБР, коли відзначатиметься "день ракетної промисловості", призначений на 18 листопада, день, коли торік було проведено перше випробування нової МБР Hwasong-17.

В Сеулі також підозрюють, що Пхеньян, після двох попередніх невдалих запусків військового супутника-шпигуна у травні та серпні, готується до третьої спроби за технологічної допомоги з боку Росії. Це дозволить Північній Кореї випробувати технології пусків МБР великої дальності, ідентичні тим, що застосовуються для виведення супутників у космос.