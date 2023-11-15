Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Північна Корея випробувала твердопаливні двигуни для балістичних ракет

Олена ІвашківСереда, 15 листопада 2023, 06:34
Північна Корея випробувала твердопаливні двигуни для балістичних ракет
Наземні реактивні випробування нових твердопаливних двигунів для балістичних ракет, проведені в Північній Кореї, фото KCNA

Північна Корея успішно провела наземні випробування нещодавно розроблених твердопаливних двигунів для нового типу міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) середньої дальності.

Джерело: північнокорейське державне інформагентство KCNA, "Укрінформ"

Деталі: Випробування стосувалися нещодавно розроблених твердопаливних двигунів високої тяги і проводилися в суботу та вівторок, щоб оцінити їх технічні характеристики.

Реклама:

Дослівно: "Перші наземні реактивні випробування двигунів першого та другого ступенів пройшли дуже успішно і ще раз підтвердили надійність і стабільність створених північнокорейських технологій проектування та виробництва твердопаливних двигунів великої тяги". 

Ще деталі: Ці випробування дозволять КНДР прискорити розробку МБР нового типу в той час, коли країна "стикається з серйозною та нестабільною обстановкою безпеки і жорстокою військовою змовою між своїми ворогами".

У попередніх версіях північнокорейських МБР середньої дальності використовувалося рідке паливо, через що їх характеристики були значно гіршими. Крім того, ракети на твердому паливі запускаються швидше, і момент пуску важче виявити порівняно з рідкопаливними.

ВІДЕО ДНЯ

Вважається, що нова МБР здатна пролетіти близько 4000 кілометрів, що виходить за межі Корейського півострова і дозволить їй уразити військові бази США на острові Гуам.

У Південній Кореї припускають, що після успішного випробування двигунів першого та другого ступенів КНДР уже невдовзі може спробувати провести випробувальний пуск твердопаливної МБР, коли відзначатиметься "день ракетної промисловості", призначений на 18 листопада, день, коли торік було проведено перше випробування нової МБР Hwasong-17.

В Сеулі також підозрюють, що Пхеньян, після двох попередніх невдалих запусків військового супутника-шпигуна у травні та серпні, готується до третьої спроби за технологічної допомоги з боку Росії. Це дозволить Північній Кореї випробувати технології пусків МБР великої дальності, ідентичні тим, що застосовуються для виведення супутників у космос.

Теми: Північна Корея
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоТуск приїхав до Києва в День соборності України

Євросоюз спробує напрацювати план для збільшення допомоги Україні – WSJ

Зеленський вносить до ВР законопроєкт щодо множинного громадянства

У Лимані після конфлікту з військовим знайшли убитими 2 поліцейських і 2 цивільних жінок − ДБР

мапаISW зафіксував просування російських військ вулицями Авдіївки

Лавров по дорозі в Нью-Йорк облітав недружні країни – росЗМІ

Усі новини...
Північна Корея
Північна Корея могла передати Росії також балістичні ракети – розвідка
Розвідка Британії: Росія ще визначається, як віддячить КНДР за боєприпаси
Тисячі айтішників у США фінансували створення балістичних ракет у Північній Кореї - АР
Останні новини
11:03
Згорів заміський будинок інвестбанкіра Мазепи
10:52
Світоліна не змогла дограти матч на Australian Open через різкий біль
10:39
Сина Гринкевича затримали в Одесі при спробі виїхати за кордон
10:39
Ціни на нафту знижуються після відновлення видобутку на родовищі у Лівії
10:35
В ОП підтвердили, що готують ґрунт для зустрічі Зеленського та Орбана
10:23
Курс валют на 22 січня: офіційна та готівкова гривня зміцнюються
10:20
інфографікаУкраїнці вважають, що країна йде до єдності
09:55
фотоТуск приїхав до Києва в День соборності України
09:50
WhatsApp тестує нову функцію для Android
09:49
Дуда критикує ЄС за блокування коштів для Польщі: Це суто політична акція
Усі новини...
Реклама: