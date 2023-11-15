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Северная Корея испытала твердотопливные двигатели для баллистических ракет

Алена ИвашкивСреда, 15 ноября 2023, 06:34
Северная Корея испытала твердотопливные двигатели для баллистических ракет
Наземные реактивные испытания новых твердотопливных двигателей для баллистических ракет, проведенные в Северной Корее, фото KCNA

Северная Корея успешно провела наземные испытания недавно разработанных твердотопливных двигателей для нового типа межконтинентальных баллистических ракет (МБР) средней дальности.

Источник: северокорейское государственное информагентство KCNA, "Укринформ"

Детали: Испытания касались недавно разработанных твердотопливных двигателей высокой тяги и проводились в субботу и вторник, чтобы оценить их технические характеристики.

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Дословно: "Первые наземные реактивные испытания двигателей первой и второй ступеней прошли очень успешно и еще раз подтвердили надежность и стабильность созданных северокорейских технологий проектирования и производства твердотопливных двигателей большой тяги". 

Еще детали: Эти испытания позволят КНДР ускорить разработку МБР нового типа в то время, когда страна "сталкивается с серьезной и нестабильной обстановкой безопасности и жестоким военным сговором между своими врагами".

В предыдущих версиях северокорейских МБР средней дальности использовалось жидкое топливо, из-за чего их характеристики были значительно хуже. Кроме того, ракеты на твердом топливе запускаются быстрее, и момент пуска труднее обнаружить по сравнению с жидкотопливными.

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Считается, что новая МБР способна пролететь около 4000 километров, что выходит за пределы Корейского полуострова и позволит ей поразить военные базы США на острове Гуам.

В Южной Корее предполагают, что после успешного испытания двигателей первой и второй ступеней КНДР уже вскоре может попытаться провести испытательный пуск твердотопливной МБР, когда будет отмечаться "день ракетной промышленности", назначенный на 18 ноября, день, когда в прошлом году было проведено первое испытание новой МБР Hwasong-17.

В Сеуле также подозревают, что Пхеньян, после двух предыдущих неудачных запусков военного спутника-шпиона в мае и августе, готовится к третьей попытке при технологической помощи со стороны России. Это позволит Северной Корее испытать технологии пусков МБР большой дальности, идентичные тем, что применяются для вывода спутников в космос.

Темы: Северная Корея
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