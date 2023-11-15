Захисники знищили 820 окупантів, 18 ББМ і літак за добу
Середа, 15 листопада 2023, 08:01
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за добу Сили оборони ліквідували 820 ворожих солдатів, 58 артилерійських систем, 15 танків та літак.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.23 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу − близько 314 290 (+820) осіб,
- танків − 5 377 (+15) од,
- бойових броньованих машин − 10 104 (+18) од,
- артилерійських систем − 7 647 (+58) од,
- РСЗВ − 884 (+2) од,
- засобів ППО − 582 (+2) од,
- літаків − 323 (+1) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 675 (+26) од,
- крилатих ракет − 1 562 (+1) од,
- кораблів/катерів − 22 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 10 020 (+47) од,
- спеціальної техніки − 1 083 (+2) од.
Дані уточнюються.