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Захисники знищили 820 окупантів, 18 ББМ і літак за добу

Ірина БалачукСереда, 15 листопада 2023, 08:01
Захисники знищили 820 окупантів, 18 ББМ і літак за добу
Український воїн. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за добу Сили оборони ліквідували 820 ворожих солдатів, 58 артилерійських систем, 15 танків та літак.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 314 290 (+820) осіб,
  • танків − 5 377 (+15) од,
  • бойових броньованих машин − 10 104 (+18) од,
  • артилерійських систем − 7 647 (+58) од,
  • РСЗВ − 884 (+2) од,
  • засобів ППО − 582 (+2) од,
  • літаків − 323 (+1) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 675 (+26) од,
  • крилатих ракет − 1 562 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 22 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 10 020 (+47) од,
  • спеціальної техніки − 1 083 (+2) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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