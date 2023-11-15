Захисники знищили 820 окупантів, 18 ББМ і літак за добу

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за добу Сили оборони ліквідували 820 ворожих солдатів, 58 артилерійських систем, 15 танків та літак.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.23 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 314 290 (+820) осіб,

танків − 5 377 (+15) од,

бойових броньованих машин − 10 104 (+18) од,

артилерійських систем − 7 647 (+58) од,

РСЗВ − 884 (+2) од,

засобів ППО − 582 (+2) од,

літаків − 323 (+1) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 675 (+26) од,

крилатих ракет − 1 562 (+1) од,

кораблів/катерів − 22 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 10 020 (+47) од,

спеціальної техніки − 1 083 (+2) од.

Дані уточнюються.