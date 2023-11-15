Защитники уничтожили 820 оккупантов, 18 ББМ и самолет за сутки
Среда, 15 ноября 2023, 08:01
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за сутки Силы обороны ликвидировали 820 вражеских солдат, 58 артиллерийских систем, 15 танков и самолет.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 314 290 (+820) человек,
- танков − 5 377 (+15) ед,
- боевых бронированных машин − 10 104 (+18) ед,
- артиллерийских систем − 7 647 (+58) ед,
- РСЗО − 884 (+2) ед,
- средств ПВО − 582 (+2) ед,
- самолетов − 323 (+1) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 675 (+26) ед,
- крылатых ракет − 1 562 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 10 020 (+47) ед,
- специальной техники − 1 083 (+2) ед.
Данные уточняются.