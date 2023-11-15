Защитники уничтожили 820 оккупантов, 18 ББМ и самолет за сутки

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за сутки Силы обороны ликвидировали 820 вражеских солдат, 58 артиллерийских систем, 15 танков и самолет.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.23 ориентировочно составили:

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личного состава − около 314 290 (+820) человек,

танков − 5 377 (+15) ед,

боевых бронированных машин − 10 104 (+18) ед,

артиллерийских систем − 7 647 (+58) ед,

РСЗО − 884 (+2) ед,

средств ПВО − 582 (+2) ед,

самолетов − 323 (+1) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 675 (+26) ед,

крылатых ракет − 1 562 (+1) ед,

кораблей/катеров − 22 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 10 020 (+47) ед,

специальной техники − 1 083 (+2) ед.

Данные уточняются.