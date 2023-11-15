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Росіяни вночі атакували Кривий Ріг – минулося без жертв

Середа, 15 листопада 2023, 08:22

У ніч на 15 листопада російські війська завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області, жертв не зафіксовано, наслідки місцева влада уточнює. 

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

Деталі: Двічі за ніч окупанти обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Півдесятка пострілів ворог зробив по районному центру та Марганецькій громаді. Люди неушкоджені. 

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На ранок війська РФ знову атакували Нікополь. Поцілили по місту двома дронами-камікадзе. Попередньо, загиблих та постраждалих немає. Збитки з'ясовують.

Пряма мова Лисака: "Гучно було і в Кривому Розі. Без жертв. Наслідки уточнюються". 

Деталі: Вілкул повідомив, що вночі ворог атакував Кривий Ріг ракетами – наслідки уточнюються, проте без втрат. 

ВІДЕО ДНЯ

У Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно, запевнив він.

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