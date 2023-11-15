Россияне ночью атаковали Кривой Рог – обошлось без жертв

В ночь на 15 ноября российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области, жертв не зафиксировано, последствия местные власти уточняют.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул

Детали: Дважды за ночь оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Полдесятка выстрелов враг сделал по районному центру и Марганецкой общине. Люди не пострадали.

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На утро войска РФ снова атаковали Никополь. Попали по городу двумя дронами-камикадзе. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Убытки выясняют.

Прямая речь Лысака: "Громко было и в Кривом Роге. Без жертв. Последствия уточняются".

Детали: Вилкул сообщил, что ночью враг атаковал Кривой Рог ракетами – последствия уточняются, однако без потерь.

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В Кривом Роге вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно, заверил он.