США не планували зустрічей з російським урядом на саміті АТЕС − Держдеп
Середа, 15 листопада 2023, 09:00
Сполучені Штати не планували проводити якісь зустрічі з представниками Росії у рамках саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речника Держдепу США Метью Міллера
Пряма мова Міллера: "Мені не відомо про жодні заплановані зустрічі між нами та російським урядом в рамках АТЕС".
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Деталі: Саміт АТЕС відбудеться цього тижня в місті Сан-Франциско. Росію на ньому представлятиме делегація на чолі з віцепрем’єр-міністром.
Передісторія:
- В межах саміту відбудеться перша за цей рік зустріч для президента США Байдена та голови Китаю Сі Цзіньпіна. За словами американського лідера, його метою під час переговорів з главою КНР є відновлення нормальної комунікації між двома країнами, включаючи контакти між військовими.
- Як заявили раніше у Білому домі, Байден хоче відновити військові канали зв'язку з КНР під час зустрічі з Сі Цзіньпіном, яка відбудеться 15 листопада.
- Раніше повідомляли, що на зустрічі у Сан-Франциско, яка стане першою за цей рік для Байдена і Сі, вони обговорять питання двосторонніх відносин між США й Китаєм, важливість підтримки каналів комунікації, а також "низку регіональних і глобальних проблем".
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