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США не планировали встреч с российским правительством на саммите АТЭС − Госдеп

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 15 ноября 2023, 09:00
США не планировали встреч с российским правительством на саммите АТЭС − Госдеп
Фото pixabay.com

Соединенные Штаты не планировали проводить какие-либо встречи с представителями России в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя Госдепа США Мэтью Миллера

Прямая речь Миллера: "Мне не известно ни о каких запланированных встречах между нами и российским правительством в рамках АТЭС".

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Детали: Саммит АТЭС состоится на этой неделе в городе Сан-Франциско. Россию на нем будет представлять делегация во главе с вице-премьер-министром.

Предыстория:

  • В рамках саммита состоится первая за этот год встреча для президента США Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина. По словам американского лидера, его целью во время переговоров с главой КНР является восстановление нормальной коммуникации между двумя странами, включая контакты между военными.
  • Как заявили ранее в Белом доме, Байден хочет восстановить военные каналы связи с КНР во время встречи с Си Цзиньпином, которая состоится 15 ноября.
  • Ранее сообщалось, что на встрече в Сан-Франциско, которая станет первой за этот год для Байдена и Си, они обсудят вопросы двусторонних отношений между США и Китаем, важность поддержания каналов коммуникации, а также "ряд региональных и глобальных проблем".

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Темы: СШАРосcия
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