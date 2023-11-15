У Сенаті США розповіли, коли розглянуть допомогу Україні та Ізраїлю
Сенат США планує розглянути об'єднаний пакет законопроєктів, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та посилення кордону, після Дня подяки, який святкуватимуть 23 листопада.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN
Деталі: Лідер сенатської більшості, демократ Чак Шумер повідомив, що він дуже сильно хоче, щоб усі чотири запити президента США Джо Байдена – Україна, Ізраїль, гуманітарна допомога та Індо-Тихоокеанський регіон – були схвалені. Він наголосив, що законодавці будуть "дуже наполегливо над цим працювати".
Пряма мова Шумера: "Як тільки ми повернемося на День подяки, це буде дуже важливим пріоритетом, щоб всі чотири законопроекти були ухвалені, і всі чотири мали двопартійну підтримку в Палаті представників. Разом".
Деталі: Він додав, що збирається наполегливо працювати над цим.
Передісторія:
- Президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.
- Але новий спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом з асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.
- Палата представників США у вівторок підтримала проєкт про додаткове фінансування для уникнення роботи уряду, в який не включали коштів для України та Ізраїлю.
- Раніше у вівторок конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що у Палаті представників загалом вже знають, що робити із законопроєктом щодо допомоги Україні, а також, скільки приблизно грошей хочуть виділити Києву. На його думку, розгляд може відбутися у грудні.
- Адміністрація Байдена закликає Конгрес якнайшвидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні, щоб запобігти серйозним наслідкам для її обороноздатності.