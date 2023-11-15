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У Сенаті США розповіли, коли розглянуть допомогу Україні та Ізраїлю

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 15 листопада 2023, 10:04

Сенат США планує розглянути об'єднаний пакет законопроєктів, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та посилення кордону, після Дня подяки, який святкуватимуть 23 листопада.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Лідер сенатської більшості, демократ Чак Шумер повідомив, що він дуже сильно хоче, щоб усі чотири запити президента США Джо Байдена – Україна, Ізраїль, гуманітарна допомога та Індо-Тихоокеанський регіон – були схвалені. Він наголосив, що законодавці будуть "дуже наполегливо над цим працювати".

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Пряма мова Шумера: "Як тільки ми повернемося на День подяки, це буде дуже важливим пріоритетом, щоб всі чотири законопроекти були ухвалені, і всі чотири мали двопартійну підтримку в Палаті представників. Разом".

Деталі: Він додав, що збирається наполегливо працювати над цим.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.
  • Але новий спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом з асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою. 
  • Палата представників США у вівторок підтримала проєкт про додаткове фінансування для уникнення роботи уряду, в який не включали коштів для України та Ізраїлю.
  • Раніше у вівторок конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що у Палаті представників загалом вже знають, що робити із законопроєктом щодо допомоги Україні, а також, скільки приблизно грошей хочуть виділити Києву. На його думку, розгляд може відбутися у грудні
  • Адміністрація Байдена закликає Конгрес якнайшвидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні, щоб запобігти серйозним наслідкам для її обороноздатності.

Теми: СШАдопомога Україні
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