У Сенаті США розповіли, коли розглянуть допомогу Україні та Ізраїлю

Сенат США планує розглянути об'єднаний пакет законопроєктів, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та посилення кордону, після Дня подяки, який святкуватимуть 23 листопада.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Лідер сенатської більшості, демократ Чак Шумер повідомив, що він дуже сильно хоче, щоб усі чотири запити президента США Джо Байдена – Україна, Ізраїль, гуманітарна допомога та Індо-Тихоокеанський регіон – були схвалені. Він наголосив, що законодавці будуть "дуже наполегливо над цим працювати".

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Пряма мова Шумера: "Як тільки ми повернемося на День подяки, це буде дуже важливим пріоритетом, щоб всі чотири законопроекти були ухвалені, і всі чотири мали двопартійну підтримку в Палаті представників. Разом".

Деталі: Він додав, що збирається наполегливо працювати над цим.

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