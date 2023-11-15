В Сенате США рассказали, когда рассмотрят помощь Украине и Израилю

Сенат США планирует рассмотреть объединенный пакет законопроектов, который включает помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы, после Дня благодарения, который будут праздновать 23 ноября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: Лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер сообщил, что он очень сильно хочет, чтобы все четыре запроса президента США Джо Байдена − Украина, Израиль, гуманитарная помощь и Индо-Тихоокеанский регион − были одобрены. Он отметил, что законодатели будут "очень настойчиво над этим работать".

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Прямая речь Шумера: "Как только мы вернемся на День благодарения, это будет очень важным приоритетом, чтобы все четыре законопроекта были приняты, и все четыре имели двухпартийную поддержку в Палате представителей. Вместе".

Детали: Он добавил, что собирается упорно работать над этим.

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