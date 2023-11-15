СБУ викрила доцента харківського університету, який працював на російську розвідку

СБУ затримала доцента одного з харківських університетів, який працював на російське ГРУ і коригував удари Росії по військовій та критичній інфраструктурі Харкова.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Зловмисником виявився 49-річний доцент одного з харківських університетів, якого російська воєнна розвідка дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

Реклама:

Серед основних завдань ворожого агента була фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини, яке багато разів піддавалося обстрілам з боку російсько-окупаційних військ.

Також зловмисник відслідковував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією українських воїнів".

Деталі: Ще одним завданням доцента було відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова.

ВІДЕО ДНЯ

Російського агента затримали у власному помешканні у Харкові.

Доцент передавав розвіддані до російського ГРУ через месенджер у вигляді текстових повідомлень та відміток на електронних картах.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з агресором.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч.2 ст.111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.