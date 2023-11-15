СБУ разоблачила доцента харьковского университета, который работал на российскую разведку

СБУ задержала доцента одного из харьковских университетов, который работал на российское ГРУ и корректировал удары России по военной и критической инфраструктуре Харькова.

Источник: СБУ

Дословно: "Злоумышленником оказался 49-летний доцент одного из харьковских университетов, которого российская военная разведка дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения.

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Среди основных задач вражеского агента была фиксация последствий ракетных и артиллерийских ударов по одному из оборонных предприятий Харьковщины, которое много раз подвергалось обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.

Также злоумышленник отслеживал маршруты перемещения подразделений ВСУ и локации логистических складов, в том числе с боеприпасами и амуницией украинских воинов".

Детали: Еще одной задачей доцента было отслеживание деятельности иностранных волонтерских организаций на территории Харькова.

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Российского агента задержали в собственном доме в Харькове.

Доцент передавал разведданные в российское ГРУ через мессенджер в виде текстовых сообщений и отметок на электронных картах.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с агрессором.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч.2 ст.111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.