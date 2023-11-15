Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ разоблачила доцента харьковского университета, который работал на российскую разведку

Алена МазуренкоСреда, 15 ноября 2023, 10:13
СБУ разоблачила доцента харьковского университета, который работал на российскую разведку

СБУ задержала доцента одного из харьковских университетов, который работал на российское ГРУ и корректировал удары России по военной и критической инфраструктуре Харькова.

Источник: СБУ

Дословно: "Злоумышленником оказался 49-летний доцент одного из харьковских университетов, которого российская военная разведка дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения.

Реклама:

Среди основных задач вражеского агента была фиксация последствий ракетных и артиллерийских ударов по одному из оборонных предприятий Харьковщины, которое много раз подвергалось обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.

Также злоумышленник отслеживал маршруты перемещения подразделений ВСУ и локации логистических складов, в том числе с боеприпасами и амуницией украинских воинов".

Детали: Еще одной задачей доцента было отслеживание деятельности иностранных волонтерских организаций на территории Харькова.

ВИДЕО ДНЯ

Российского агента задержали в собственном доме в Харькове.

 

Доцент передавал разведданные в российское ГРУ через мессенджер в виде текстовых сообщений и отметок на электронных картах.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с агрессором.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч.2 ст.111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

 
 
 

Темы: СБУшпионажРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ПАСЕ наложит санкции на делегацию Азербайджана по российскому сценарию - источники

обновленоЯстремская вышла в четвертьфинал Australian Open, а Свитолина выбыла из турнира

видео, фото, обновленоСына Гринкевича задержали в Одессе: готовился сбежать за границу

фотоТуск приехал в Киев в День соборности Украины

Евросоюз попытается разработать план для увеличения помощи Украине – WSJ

Зеленский вносит в ВР законопроект о множественном гражданстве

Все новости...
СБУ
Вывозили в такси и выводили лесными тропами: СБУ разоблачила схему выезда за границу уклонистов
Охотился на аэродромы: в Николаеве задержали еще одного информатора "Лохматого"
"Доктор философии" с паспортом РФ охотился на Patriot, его знакомая снимала "прилеты" – СБУ
Последние новости
12:19
В Кремле не видят, как Трамп может остановить российскую войну против Украины
12:14
Россияне обстреляли Краматорск, один погибший и одна раненая - ОВА
12:12
Кубань, Стародубщина, Слобожанщина: Зеленский назвал исторически населенные украинцами территории в России
12:11
По всей Украине – тревога: с Саваслейки взлетел МиГ-31К
12:06
Штрафы и задержания: глава Нацпола поддержал идею наказывать нарушителей комендантского часа
11:55
Приватбанк продает 80 тысяч безнадежных кредитов физлиц
11:53
фотоБритания предоставила ООН фотодоказательства поставок в Россию оружия КНДР - СМИ
11:28
Китай покупает микросхемы почти на рекордные 40 миллиардов долларов, чтобы преодолеть ограничение США
11:26
Более 900 тысяч компенсации: на Волыни судили мужчину, который ловил рыбу в нерест
11:20
Украинцы выбрали членов жюри Нацотбора на Евровидение-2024
Все новости...
Реклама: