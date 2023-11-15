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Росіяни почали готуватися до "виборів" Путіна на окупованих територіях – мер Мелітополя

Тетяна ЛозовенкоСереда, 15 листопада 2023, 11:14
Росіяни почали готуватися до виборів Путіна на окупованих територіях – мер Мелітополя
ФОТО РИА НОВОСТИ

Росіяни в окупованій частині Запорізької області розпочали підготовку до так званих "виборів президента Росії".

Джерело: Суспільне із посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова під час ефіру "Суспільне. Спротив"

Пряма мова: "Вони починають утворювати комісії, агітаційні групи до "виборів" у РФ. Їхня мета – зняти пропагандистське кіно про те, що начебто відбулося голосування. Зараз вони роблять переоблік всіх, хто проживає у Бердянську, Мелітополі й інших населених пунктах. Запишуть всіх, що проголосували "за", але це точно не буде відповідати дійсності".

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Деталі: За його словами, місцеві жителі масово відмовляються співпрацювати з РФ.

Пряма мова: "Місцевих мало, росіяни завозять десятки тисяч російських чиновників, вчителів, прокурорів, поліцейських. Саме з цих людей і формуватимуть комісії. Палітра різна. Привозять навіть із Сибіру. Привозять з Дагестану людей, які ледве розмовляють російською".

Довідково: Президентські вибори в Росії мають відбутися в березні 2024 року. Їхньої точної дати ще не призначено, це має зробити їхній парламент у грудні.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

  • Напередодні Путін затвердив правки до російського законодавства, які передбачають можливість проведення "виборів президента" на територіях, де Кремль ввів "військовий стан", тобто в окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України.

Теми: Запорізька областьокупаціявибориПутін
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