Россияне начали готовиться "выборам" Путина на оккупированных территориях – мэр Мелитополя
Россияне в оккупированной части Запорожской области начали подготовку к так называемым "выборам президента России".
Источник: Суспильне со ссылкой на заявление городского головы Мелитополя Ивана Федорова во время эфира "Суспільне. Сопротивление"
Прямая речь: "Они начинают образовывать комиссии, агитационные группы к "выборам" в РФ. Их цель - снять пропагандистское кино о том, что якобы состоялось голосование. Сейчас они делают переучет всех, кто проживает в Бердянске, Мелитополе и других населенных пунктах. Запишут всех, проголосовавших "за", но это точно не будет соответствовать действительности".
Детали: По его словам, местные жители массово отказываются сотрудничать с РФ.
Прямая речь: "Местных мало, россияне завозят десятки тысяч российских чиновников, учителей, прокуроров, полицейских. Именно из этих людей и будут формировать комиссии. Палитра разная. Привозят даже из Сибири. Привозят из Дагестана людей, которые едва говорят по-русски".
Что предшествовало:
- Накануне Путин утвердил правки в российское законодательство, которые предусматривают возможность проведения "выборов президента" на территориях, где Кремль ввел "военное положение", то есть в оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины.