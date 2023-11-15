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Россияне начали готовиться "выборам" Путина на оккупированных территориях – мэр Мелитополя

Татьяна ЛозовенкоСреда, 15 ноября 2023, 11:14
Россияне начали готовиться выборам Путина на оккупированных территориях – мэр Мелитополя
ФОТО РИА НОВОСТИ

Россияне в оккупированной части Запорожской области начали подготовку к так называемым "выборам президента России". 

Источник: Суспильне со ссылкой на заявление городского головы Мелитополя Ивана Федорова во время эфира "Суспільне. Сопротивление"

Прямая речь: "Они начинают образовывать комиссии, агитационные группы к "выборам" в РФ. Их цель - снять пропагандистское кино о том, что якобы состоялось голосование. Сейчас они делают переучет всех, кто проживает в Бердянске, Мелитополе и других населенных пунктах. Запишут всех, проголосовавших "за", но это точно не будет соответствовать действительности".

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Детали: По его словам, местные жители массово отказываются сотрудничать с РФ.

Прямая речь: "Местных мало, россияне завозят десятки тысяч российских чиновников, учителей, прокуроров, полицейских. Именно из этих людей и будут формировать комиссии. Палитра разная. Привозят даже из Сибири. Привозят из Дагестана людей, которые едва говорят по-русски".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Накануне Путин утвердил правки в российское законодательство, которые предусматривают возможность проведения "выборов президента" на территориях, где Кремль ввел "военное положение", то есть в оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины.

Темы: Запорожская областьоккупациявиборыПутин
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