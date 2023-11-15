Колега пропагандиста Соловйова та ідеолог "денацифікації" отримав 10 років заочно в Україні
В Україні за матеріалами Служби безпеки на 10 років тюрми заочно засудили ідеолога "денацифікації" України Армена Гаспаряна.
Джерело: СБУ
Дослівно: "У 2018 році Гаспарян видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо неспроможності становлення української держави та закликає керівництво Росії до військового нападу на Україну.
Саме ця особа поширила термін "денацифікація" в Росії і почала вживати його щодо України".
Деталі: Гаспаряна визнали винним за трьома статтями ККУ:
- ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду);
- ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).
Гаспаряна засуджено до позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.
Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.
Наразі Гаспарян перебуває на території Росії і веде різні ток-шоу із російськими пропагандистами.