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Колега пропагандиста Соловйова та ідеолог "денацифікації" отримав 10 років заочно в Україні

Альона Мазуренко Середа, 15 листопада 2023, 11:41
Колега пропагандиста Соловйова та ідеолог денацифікації отримав 10 років заочно в Україні

В Україні за матеріалами Служби безпеки на 10 років тюрми заочно засудили ідеолога "денацифікації" України Армена Гаспаряна.

Джерело: СБУ

Дослівно: "У 2018 році Гаспарян видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо неспроможності становлення української держави та закликає керівництво Росії до військового нападу на Україну.

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Саме ця особа поширила термін "денацифікація" в Росії і почала вживати його щодо України".

Деталі: Гаспаряна визнали винним за трьома статтями ККУ:

  • ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду);
  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

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Гаспаряна засуджено до позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Наразі Гаспарян перебуває на території Росії і веде різні ток-шоу із російськими пропагандистами.

Теми: СБУпропагандаРосія
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