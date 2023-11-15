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Коллега пропагандиста Соловьева и идеолог "денацификации" получил 10 лет заочно в Украине

Алена МазуренкоСреда, 15 ноября 2023, 11:41
Коллега пропагандиста Соловьева и идеолог денацификации получил 10 лет заочно в Украине

В Украине по материалам Службы безопасности на 10 лет тюрьмы заочно осудили идеолога "денацификации" Украины Армена Гаспаряна.

Источник: СБУ

Дословно: "В 2018 году Гаспарян издал свою книгу, которая продвигает вымышленные нарративы о несостоятельности становления украинского государства и призывает руководство России к военному нападению на Украину.

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Именно это лицо распространило термин "денацификация" в России и начало употреблять его в отношении Украины".

Детали: Гаспаряна признали виновным по трем статьям УКУ:

  • ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду);
  • ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
    Судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (в отсутствие обвиняемого).

Гаспарян приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества.

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Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания.

Сейчас Гаспарян находится на территории России и ведет различные ток-шоу с российскими пропагандистами.

Темы: СБУпропагандаРосcия
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