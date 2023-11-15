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Поїздки Путіна в Ростов і анонс пресконференції свідчать про підготовку до виборів − Британська розвідка

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 15 листопада 2023, 11:51
Поїздки Путіна в Ростов і анонс пресконференції свідчать про підготовку до виборів − Британська розвідка
Путін з Шойгу і Герасімовим. Фото з сайту Кремля

Показові зустрічі президента РФ Володимира Путіна з військовим командуванням та анонс його підсумкової річної пресконференції, ймовірно, є елементом передвиборчої кампанії російського диктатора.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії від 15 листопада

Деталі: Аналітики нагадують, що 9 листопада Кремль оголосив, що Путін наприкінці 2023 року проведе традиційну підсумкову пресконференцію з дзвінками "від народу". У 2022 році цей захід не проводили, найімовірніше, через невдачі російської армії в Україні. 

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Дослівно з огляду: "Планувальники у Кремлі майже точно розглядають подію як важливий етап в очікуваній кампанії Путіна за п’ятий термін на посаді перед президентськими виборами, що пройдуть у березні 2024 року. Він, скоріш за все, висуне свою кандидатуру до кінця 2023 року". 

Деталі: Також британські розвідники акцентують увагу на тому, що Путін вже вдруге за 4 тижні нібито їздив до штаб-квартири Південного військового округу у Ростові-на-Дону, де зустрічався з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу.

Аналітики вважають що так російський диктатор продовжує створювати собі імідж "патріота", готуючись до виборів.

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Передісторія:

  • В одному з останніх оглядів британська розвідка розповідала також, як Росія посилює контроль над ПВК "Вагнер".
  • У жовтні Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала держави-члени Ради визнати Путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього президентського терміну та оголосила Росію диктатурою.

Теми: ПутінвиборирозвідкаВелика Британія
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