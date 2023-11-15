Поездки Путина в Ростов и анонс пресс-конференции свидетельствуют о подготовке к выборам − Британская разведка

Путин с Шойгу и Герасимовым. Фото с сайта Кремля

Показательные встречи президента РФ Владимира Путина с военным командованием и анонс его итоговой годовой пресс-конференции, вероятно, являются элементом предвыборной кампании российского диктатора.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании от 15 ноября

Детали: Аналитики напоминают, что 9 ноября Кремль объявил, что Путин в конце 2023 года проведет традиционную итоговую пресс-конференцию со звонками "от народа". В 2022 году это мероприятие не проводили, скорее всего, из-за неудач российской армии в Украине.

Реклама:

Дословно из обзора: "Планировщики в Кремле почти точно рассматривают событие как важный этап в ожидаемой кампании Путина за пятый срок на посту перед президентскими выборами, которые пройдут в марте 2024 года. Он, скорее всего, выдвинет свою кандидатуру до конца 2023 года".

Детали: Также британские разведчики акцентируют внимание на том, что Путин уже второй раз за 4 недели якобы ездил в штаб-квартиру Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где встречался с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Аналитики считают, что так российский диктатор продолжает создавать себе имидж "патриота", готовясь к выборам.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: