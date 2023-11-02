Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Спікер Палати представників сказав сенаторам-республіканцям, що підтримує допомогу Україні – Politico

Олена ІвашківЧетвер, 2 листопада 2023, 02:33
Спікер Палати представників сказав сенаторам-республіканцям, що підтримує допомогу Україні – Politico
Майк Джонсон, фото Getty images

Спікер Палати представників Майк Джонсон сказав республіканцям у Сенаті в середу, що він підтримує допомогу Україні, хоча він провів чітку лінію проти поєднання її з грошима для Ізраїлю.

Джерело: Politico

Деталі: Новообраний спікер чітко дав зрозуміти, що він підтримує виділення грошей на захист України від Росії, навіть якщо вони будуть відрізнятися за розміром або обсягом від того, чого хоче президент США Джо Байден.

Реклама:

Джонсон також сказав сенаторам, що посилення охорони кордону (США - ред.) та фінансування України "нерозривно переплетені". 

По суті, Джонсон дав зрозуміти, що він розглядає фінансування Ізраїлю, як предмет для однієї дискусії, а проблеми з кордоном і Україною, як іншу.

Сенатор Роджер Маршалл сказав, що якби Джонсон спробував поєднати ці допомоги у голосуванні, "його фракція збунтується, і це, ймовірно, буде кінцем спікерства".

ВІДЕО ДНЯ

Сенатор-республіканець Джош Хоулі про позицію Джонсона щодо України та Ізраїлю сказав: "Він повторював знову і знову: "Слухай, для мене це просто цифри". Я не можу зробити це разом".

Передісторія: 

  • Джонсон, який раніше голосував проти допомоги Україні, після того, як минулого тижня став спікером, заявив, що підтримує фінансування України, але хоче розглядати її окремо і вимагає посиленого нагляду за витрачанням коштів.
  • Республіканська більшість Палати представників на чолі з новим спікером Майком Джонсоном у понеділок внесла окремий план допомоги тільки Ізраїлю на суму 14,3 млрд доларів всупереч масштабній ініціативі Білого дому на $106 млрд, яка включала допомогу Україні.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото Кім Чен Ин відвідав військові заводи і пригрозив перетворити Південну Корею на попіл

ISW: У Росії хочуть створити 15-кілометрову "буферну зону" в Харківській області

відеоУ Варшаві почалися протести через затримання екскерівників МВС

У Білому Домі підтвердили, що Росія продовжує обстрілювати Україну ракетами КНДР

У голови Пентагону Ллойда Остіна виявили рак простати

У сім’ї Гринкевичів відреагували на корупційний скандал

Усі новини...
США
Байден висунув кандидатуру на посаду заступника держсекретаря США
США і Китай проведуть переговори щодо контролю над ядерним озброєнням – WSJ
США під час тестового запуску знищили міжконтинентальну балістичну ракету
Останні новини
10:31
Новий прем'єр Франції має корені з Одеси
10:20
В Instagram і Facebook обмежуватимуть контент для підлітків
10:19
фотоДослідники показали перші зображення з рентгенівського телескопа XRISM
10:08
"Майдан – це вже була війна". Батьки Героя Небесної Сотні Романа Гурика про десять років життя після Революції
10:00
фото Кім Чен Ин відвідав військові заводи і пригрозив перетворити Південну Корею на попіл
09:58
Заступник командувача Сил ТрО Собко залишає посаду
09:55
КолонкаМобілізація змусила хоч частково поважати військових – Дмитро Рясний
09:41
В ОП кажуть, що перейшли до опрацювання проєкту угоди з Британією щодо "гарантій безпеки"
09:37
Росіяни за добу поранили 4 цивільних у 2 областях
09:02
ЗМІ: Радник Байдена обговорив у Катарі звільнення захоплених ХАМАС заручників
Усі новини...
Реклама: