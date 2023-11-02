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У Києві юнак випав з вікна багатоповерхівки — він загинув

Четвер, 2 листопада 2023, 11:32
У Києві юнак випав з вікна багатоповерхівки — він загинув
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: ПОЛІЦІЯ

Вранці 2 листопада у Шевченківському районі Києва з вікна багатоповерхівки випав та загинув 21 річний хлопець.

Джерело: пресофіцер Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві Анна Зубрєва у коментарі УП

Деталі: Загиблий – юнак 2002 року народження випав з вікна 5-го поверху. Надзвичайна подія сталася на вулиці Родини Глаголєвих.

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Поліція поки кваліфікувала подію як "нещасний випадок". Правоохоронці наразі з’ясовують всі деталі.

Доповнено: Пізніше в поліції уточнили, що подію внесли в ЄРДР за статтею 115 КК України "Умисне вбивство із позначкою самогубство".

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Теми: Київнадзвичайна подія
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