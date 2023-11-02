У Києві юнак випав з вікна багатоповерхівки — він загинув
Четвер, 2 листопада 2023, 11:32
Вранці 2 листопада у Шевченківському районі Києва з вікна багатоповерхівки випав та загинув 21 річний хлопець.
Джерело: пресофіцер Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві Анна Зубрєва у коментарі УП
Деталі: Загиблий – юнак 2002 року народження випав з вікна 5-го поверху. Надзвичайна подія сталася на вулиці Родини Глаголєвих.
Реклама:
Поліція поки кваліфікувала подію як "нещасний випадок". Правоохоронці наразі з’ясовують всі деталі.
Доповнено: Пізніше в поліції уточнили, що подію внесли в ЄРДР за статтею 115 КК України "Умисне вбивство із позначкою самогубство".
Що було раніше:
ВІДЕО ДНЯ
- На початку жовтня у Києві брат і сестра розбилися після падіння з 24 поверху.
- 9 жовтня у Києві загинули двоє дівчат 2005 і 2006 років народження, які, за попередніми даними, стрибнули з недобудови.
- 15 жовтня у Києві загинула 12-річна дівчинка внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки.