У Києві ще одна дитина загинула, впавши з багатоповерхівки

Поліція Києва встановлює обставини загибелі дитини після падіння з багатоповерхівки вдень 15 жовтня.

Джерело: поліція Києва

Деталі: У неділю близько 12 години у поліцію повідомили, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака лежить мертва дитина.

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Попередньо поліцейські встановили, що 12-річна дівчинка загинула внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки.

Нагадаємо: На початку жовтня у Києві брат і сестра розбилися після падіння з 24 поверху.

9 жовтня у Києві загинули двоє дівчат 2005 і 2006 років народження, які, за попередніми даними, стрибнули з недобудови.