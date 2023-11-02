Держоператор тилу хоче підпорядкувати собі закупівлю турнікетів і такмеду
Четвер, 2 листопада 2023, 12:41
Державний оператор тилу хоче займатись закупівлями тактичної медицини для Збройних сил України, зокрема - турнікетів.
Джерело: керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов в інтерв’ю "Українській правді
Пряма мова: "Турнікети – це першочергово. Має бути дуже обережний дизайн їх закупівлі, щоб, з одного боку, точно закупити якісні, а з іншого, щоб не прибігли правоохоронні органи з ідеєю, що "Ви переплатили, бо була більш дешева пропозиція на якісь неякісні турнікети".
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Потрібно дуже чітко прописати вимоги щодо якості, унеможливити участь виробників неякісних турнікетів, уможливити конкуренцію серед виробників якісних турнікетів".
Передісторія:
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