Держоператор тилу хоче підпорядкувати собі закупівлю турнікетів і такмеду

Державний оператор тилу хоче займатись закупівлями тактичної медицини для Збройних сил України, зокрема - турнікетів.

Джерело: керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов в інтерв’ю "Українській правді

Пряма мова: "Турнікети – це першочергово. Має бути дуже обережний дизайн їх закупівлі, щоб, з одного боку, точно закупити якісні, а з іншого, щоб не прибігли правоохоронні органи з ідеєю, що "Ви переплатили, бо була більш дешева пропозиція на якісь неякісні турнікети".

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Потрібно дуже чітко прописати вимоги щодо якості, унеможливити участь виробників неякісних турнікетів, уможливити конкуренцію серед виробників якісних турнікетів".

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