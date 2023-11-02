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Держоператор тилу хоче підпорядкувати собі закупівлю турнікетів і такмеду

Софія СередаЧетвер, 2 листопада 2023, 12:41
Держоператор тилу хоче підпорядкувати собі закупівлю турнікетів і такмеду
Арсен Жумаділов. фото УП

Державний оператор тилу хоче займатись закупівлями тактичної медицини для Збройних сил України, зокрема - турнікетів. 

Джерело: керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов в інтерв’ю "Українській правді

Пряма мова:  "Турнікети – це першочергово. Має бути дуже обережний дизайн їх закупівлі, щоб, з одного боку, точно закупити якісні, а з іншого, щоб не прибігли правоохоронні органи з ідеєю, що "Ви переплатили, бо була більш дешева пропозиція на якісь неякісні турнікети". 

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Потрібно дуже чітко прописати вимоги щодо якості, унеможливити участь виробників неякісних турнікетів, уможливити конкуренцію серед виробників якісних турнікетів".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Влітку 2023 року військові поскаржились на неякісні турнікети, які не зупиняють кров, але у Командуванні медичних сил запевнили, що все добре. 
  • 31 липня комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки заслухав командування Медичних сил щодо ситуації з такмедом і дав йому два тижні на перевірку всіх аптечок військовослужбовців в Україні. 
  • У середині серпня стало відомо, що правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо можливих порушень при формуванні аптечок для ЗСУ.

Теми: Міноборони
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