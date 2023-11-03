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Росіяни атакували Україну 38 "Шахедами" і ракетою: 24 дрони і ракету збили

Ірина БалачукП'ятниця, 3 листопада 2023, 07:27
Росіяни атакували Україну 38 Шахедами і ракетою: 24 дрони і ракету збили
Уламки російського безпілотника, який атакував Харківщину уночі 3 листопада. Фото з Telegram Поліції Харківської області

Російські загарбники запустили по Україні 38 "Шахедів" та 1 керовану авіаційну ракету Х-59 уночі 3 листопада, 24 дрони і ракету Повітряним силам вдалося збити.

Джерело: зведення Генштабу у Facebook, речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі національного марафону   

Пряма мова Гуменюк: "Атака була досить потужна. Системи ППО працювали фактично 5 годин. На півдні за ніч відпрацювали і знищили 11 дронів типу "Шахед": по три на Миколаївщині і Кіровоградщині, два на Одещині і по одному на Херсонщині, Дніпропетровщині та Вінниччині. На Кіровоградщині збили і ракету Х-59".

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Деталі: Гуменюк додала, що було влучання по технічний території інфраструктурного об’єкту на Одещині.

За словами речниці, постраждалих немає, руйнування не критичні.

Інформація щодо наслідків нічної терористичної атаки ще уточнюється.

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Теми: безпілотникиППОвійна
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