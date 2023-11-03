Росіяни атакували Україну 38 "Шахедами" і ракетою: 24 дрони і ракету збили
Російські загарбники запустили по Україні 38 "Шахедів" та 1 керовану авіаційну ракету Х-59 уночі 3 листопада, 24 дрони і ракету Повітряним силам вдалося збити.
Джерело: зведення Генштабу у Facebook, речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі національного марафону
Пряма мова Гуменюк: "Атака була досить потужна. Системи ППО працювали фактично 5 годин. На півдні за ніч відпрацювали і знищили 11 дронів типу "Шахед": по три на Миколаївщині і Кіровоградщині, два на Одещині і по одному на Херсонщині, Дніпропетровщині та Вінниччині. На Кіровоградщині збили і ракету Х-59".
Деталі: Гуменюк додала, що було влучання по технічний території інфраструктурного об’єкту на Одещині.
За словами речниці, постраждалих немає, руйнування не критичні.
Інформація щодо наслідків нічної терористичної атаки ще уточнюється.
Передісторія:
- У ніч на 3 листопада Росія масовано атакувала Харків та передмістя: щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі.
- У Львівській області двічі за ніч працювала протиповітряна оборона.