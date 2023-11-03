Данілов запевняє, що на Ставці усі вірять у перемогу

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що на заіданні Ставки верховного головнокомандувача всі вірять у перемогу України в протстоянні з РФ.

Джерело: Данілов в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я знаю всіх членів Ставки. Безвинятково. Я можу сказати, я жодного не знаю, хто б не вірив в нашу перемогу. Дивіться, справа в тому, що 90% членів Ставки – це генерали. Генерали не вірять в нашу перемогу?

Реклама:

Вони кістками лягають. Вони з першого дня стали на захист нашої країни спільно з усім нашим народом. Те, що є проблеми – так, але це не значить, що ми не віримо в перемогу. Те, що є складності – так, але це не значить, що ми не віримо в нашу перемогу. Те, що є проблемне питання і по постачанню, і по багатьох інших – так, але ми віримо в нашу перемогу".

Деталі: За словами Данілова, наразі відбулося вже 114 засідань Ставки.

Він додав, що фактично кожен п'ятий день Ставка збирається для того, щоб розбирати всі складні питання на фронті: постачання, набої тощо.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Американський журнал Time опублікував статтю щодо проблем, з якими стикається президент Володимир Зеленський під час війни, починаючи від ситуації на фронті та міжнародної підтримки, і закінчуючи боротьбою з корупцією.

Посилаючись на членів оточення президента, автор статті Саймон Шустер зазначає, що після останнього візиту до США Зеленський почувається "розлюченим".

Мовляв, на другому році війни у Зеленського вже не зберігся "звичний блиск його оптимізму, його почуття гумору, його схильність оживляти зустрічі у військовій кімнаті жартом або непристойним жартом".

Автор написав, що дехто з оточення Зеленського переконаний, що президент "обманює себе". "У нас немає варіантів. Ми не виграємо. Але спробуйте йому це сказати", - сказав неназваний представник автору матеріалу.