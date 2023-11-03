Росія зазнає великих втрат у районі Авдіївки, але продовжить атаки – розвідка Естонії

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії заявив, що Російська Федерація продовжить підтримувати інтенсивність бойових дій з метою захоплення Авдіївки в Донецькій області до кінця року, хоча навіть досягнутий успіх коштував їй великих втрат.

Джерело: зведення естонської розвідки про перебіг війни РФ проти України, яке цитує "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: За даними естонських розвідників, окупаційні війська РФ ціною великих втрат домоглися деяких успіхів у районі Авдіївки, чому сприяла відносно суха погода, але ЗСУ чинили організований опір на ешелонованій лінії оборони.

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Зазначається, що здебільшого українська армія утримувала позиції завдяки далекобійним засобам ураження у вигляді дронів і артилерії, а також мінним полям, завдяки цьому втрати ЗС РФ у техніці можна порівняти з показниками попередніх тижнів.

Крім того, естонські аналітики припускають, що російські війська посилять тиск на лінії Куп'янськ – Лиман, оскільки намагаються домогтися результату, який можна було б продемонструвати як значний успіх.

Розвідка вказує, що в такий спосіб РФ змогла б знайти виправдання продовженню агресії та необхідності повного захоплення Луганської та Донецької областей для забезпечення сухопутного коридору до Криму.

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Крім того, російські війська намагаються скувати ЗСУ, щоб знизити їхній тиск на інших ділянках фронту.

У зведенні також ідеться про те, що українські захисники продовжують проводити рейди в Херсонській області з метою створення нових плацдармів на лівому березі Дніпра, де їм на руку під час форсування річки грає низька хмарність і тумани.

Тим часом РФ на цій ділянці компенсує слабкість своїх сухопутних сил активізацією авіації.

Цьому передувало: Розвідка Британії повідомила, що ні українські, ні російські війська не здатні прорвати лінію фронту в Україні через надійну протиповітряну оборону обох сторін і величезну лінію зіткнення, яку необхідно утримувати.

У районі Авдіївки великомасштабний російський наступ натрапив на потужну українську оборону.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що війна з Росією переходить на новий етап: "позиційна" боротьба зі статичними та виснажливими боями. Щоб перемогти в ній, потрібні високі технології.