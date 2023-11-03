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Командувач ССО Хоренко дізнався про своє звільнення зі ЗМІ, подання Залужний не робив

Валентина РоманенкоП'ятниця, 3 листопада 2023, 20:28
Командувач ССО Хоренко дізнався про своє звільнення зі ЗМІ, подання Залужний не робив
Віктор Хоренко. фото ССО

Генерал-майору Віктору Хоренку невідомі причини відставки з посади командувача Сил спецоперацій, подання на його звільнення головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не робив.

Джерело: Хоренко включенням в ефірі ток-шоу УП

Пряма мова: "Причини особисто не знаю. Скажу так, дізнався про це із засобів масової інформації. Спілкувався з головнокомандувачем (Валерієм Залужним), який також пояснити мені цього не зміг.

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Главком мав робити відповідне подання, але він мені відповів, що такого не робив. Не розумію, що сталося".

Деталі: Хоренко зазначив, що Залужний викликав його нині та питав, чи він в курсі ситуації. Генерал-майор відповів заперечно.

Стосовно подальшої своєї долі Хоренко також не знає. Він запевнив лише, що "робитиме все, для перемоги України".

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На запитання, чи намагався Хоренко зв’язатися з Офісом президента для прояснення ситуації, офіцер зазначив, що не має такого доступу.

"Особи, які відповідальні за комунікацію зі Збройними силами, Силами оборони, мені на даний час такої інформації не дали", – додав військовий.

Хоренко зауважив, що ССО працюють багато де на лінії фронту, планують ряд операцій, зокрема на Авдіївському напрямку.

За словами офіцера, від Залужного він почув, що питань чи претензій до нього щодо виконання бойових завдань немає.

На запитання, чи мав Хоренко якийсь конфлікт з ОП чи з кимось із командування, генерал-майор відповів, що таке не буде коментувати: "нехай визначені особи дадуть на це відповідь".

Зі своїм наступником Хоренко ще не спілкувався.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський своїм указом від 3 листопада звільнив Хоренка та призначив новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України Сергія Лупанчука.

У вечірньому зверненні глава держави заявив, що Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки МОУ.

Передісторія:

  • 25 липня 2022 року президент Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ та призначив на цю посаду бригадного генерала Віктора Хоренка.
  • У вересні 2023 року глава держави присвоїв Хоренку звання генерал-майора.

Теми: ССОЗеленський
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