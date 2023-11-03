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У ГУР вважають, що в Росії відслідкували всі реакції на повідомлення про смерть Путіна

Олена РощінаП'ятниця, 3 листопада 2023, 22:22
У ГУР вважають, що в Росії відслідкували всі реакції на повідомлення про смерть Путіна
Андрій Юсов, фото "Української правди"

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов припустив, що тим росіянам, які відреагували в соцмережах на фейк про смерть президента РФ Володимира Путіна, загрожує покарання. 

Джерело: представник української військової розвідки Андрій Юсов в ефірі ток-шоу "Української правди" 3 листопада

Пряма мова: "Ми для себе маємо розуміти, що це російська історія, російська кампанія. Звичайно, спецслужби знімали, буквально скрінили всі реакції публічні, коментарі, лайки – і до частини тих, хто ставив смайлики під дописами про смерть Путіна, цілком імовірно скоро вже теж прийдуть". 

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Деталі: Юсов вважає, що пропагандисти не напряму, але брали участь у поширенні тези про смерть російського диктатора бодай через її спростування. 

Передісторія: 

  • Деякі анонімні російські Telegram-канали писали, що Путін помер ввечері 26 жовтня, після чого у РФ нібито розпочалася підготовка до держперевороту, адже публіці хотіли показати його двійника.
  • Секретар РНБО України Олексій Данілов припустив, що російські інформаційні вкиди про "смерть Путіна" є частиною підготовки до його президентської кампанії.
  • Олексій Данілов наголосив, що рано чи пізно російський диктатор помре, але для змін у Росії смерті Путіна недостатньо, потрібно набагато більше.
  • Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що вкид про нібито смерть Путіна мав на меті перевірити реакцію простих росіян, еліт, пропаганди, а також був інструментом впливу на самого Путіна і частиною сценарію спецслужб РФ.

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Теми: ПутінРосіярозвідка
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