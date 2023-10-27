Данілов: Путін помре, але для змін в РФ цього замало

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначає: рано чи пізно російський диктатор помре, але для якихось змін у Росії смерті Путіна недостатньо, потібно набагато більше.

Джерело: Данілов в інтерв'ю "Фокусу"

Пряма мова: "Рано чи пізно кожна людина відправляється на той світ. І Путін також. Переважна більшість нашого населення, якщо не сказати 99,9% бажає, щоб це відбулося якомога скоріше. Щодо його стану здоров'я, ця людина була нездорова на голову, коли приймала рішення нападати на країну, про яку вони розповідали, що ми брати, сестри. Це треба бути божевільним, щоб у такий спосіб розв'язувати питання. Тому щодо стану його здоров'я, він ніколи не був здоровим. А питання, коли Господь забере його до себе, це питання часу.

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Але якщо хтось вважає, що при цьому (зі смертю Путіна) все закінчиться, ми так не вважаємо. Територія, яка є сучасною Росією, просочена нелюдяністю. Їм з дитинства розповідають, що треба усіх у світі ненавидіти. І якщо все погано всередині країни, обов'язково хтось має відповідати за це.

Я хочу повернути нас всіх до ситуації 2008 року, коли була атака на Грузію. Тоді відношення до грузинів було негативним у 80-85 % росіян. Що грузини зробили поганого росіянам, що вони їх так зненавиділи? Щодо України, вони нас так само ненавидять і вважають, що ми маємо зникнути з мапи світу. Ми маємо це зрозуміти. І якщо хтось вважає, що після смерті Путіна щось зміниться, це не так. Треба роки, щоб змінилося. Насамперед, вони мають почати любити людей".

Деталі: Стосовно змін, які мають відбутися в Росії, якщо не смерть диктатора, Данілов зазначив, що історичний процес фрагментації Росії, який запустив Путін 24 лютого 22 року, а насправді ще раніше — у 2008 році, коли напав на Грузію, зараз поступово буде набирати обертів.

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На думку серетаря РНБО, як країну росіян "вже нічого не спасе".

"Вони сьогодні не країна, з якою рахуються у світі. Багато процесів, які стосуються РФ, відбуваються за посередництвом Китаю. Вони втрачають свою суб'єктність, це буде швидко відбуватися і набирати обертів", – додав він.